Neue Wetter- und Wirtschaftssender für die Eidgenossen

Im Dezember und Januar gehen in der Schweiz zwei neue Spartensender an den Start. Zum einen beginnt in Kürze Wetter.TV den Sendebetrieb und zum anderen wird schon bald CNN Money Switzerland folgen.



Mit Wetter.tv bringt der größte private Schweizer Wetterdienst Meteonews ein eigenes Wetterfernsehen an den Start. Neben Berichten über die aktuelle Wetterlage soll es Dokumentationen, Talkshows und atemberaubende Landschaftsaufnahmen geben. Sendestart ist bereits am kommenden Freitag, den 1. Dezember. Verbreitet werden soll der Sender über die Schweizer Kabelnetze sowie die IPTV-Plattformen wie Zattoo, Wilmaa und Teleboy.