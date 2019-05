Neue deutsche Mini-Serie auf Netflix angekündigt

Neues deutsches Serien-Material für den Streaming-Giganten. Netflix bringt dieses Jahr noch eine Miniserie mit Christiane Paul heraus.



Corinna Harfouch und Christiane Paul spielen zwei der Hauptrollen in der neuen Netflix-Miniserie "Zeit der Geheimnisse". Die Dreharbeiten für den Dreiteiler seien in der vergangenen Woche in Budapest beendet worden, teilte der Streaming-Dienst am Montag mit.