Neue tragbare DVB-T2-Minifernseher von Xoro

Mit dem PTL 700 und dem PTL 1010 bringt die MAS Elektronik AG zwei neue Xoro-Geräte auf den Markt, mit denen unterwegs fernsehen problemlos möglich sein soll.



Xoro PTL 700 und Xoro PTL 1010 lauten die Bezeichnungen für die beiden neuen tragbaren Minifernseher, die die MAS Elektronik AG auf den Markt gebracht hat. Die Geräte im Tablet-Format sollen freie regionale Fernseh- und Radioprogramme in hoher Qualität wiedergeben können und greifen auf einen integrierten DVB-T/T2-Empfänger zurück, wie der Hersteller erklärt.