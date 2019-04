Neuer ARD-Podcast "Deutschland3000" mit Eva Schulz

Menschen, die mit ihren Ideen, Projekten und Geschichten beeindrucken oder bewegen, manchmal auch irritieren. Das sind die neuen Gesprächspartner für den neuen ARD-Podcast "Deutschland3000 - 'ne gute Stunde mit Eva Schulz". Erster Gast: Lena Meyer-Landrut.



Der neue Podcast der ARD ist kein übliches Talk-Format. Vielmehr ergründet Eva Schulz die Haltung ihrer Gäste zu gesellschaftlich und politisch relevanten Themen.