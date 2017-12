Neuer ARD-Vorsitzender Wilhelm: Sparkurs bedroht Programm

Über die Höhe des Rundfunkbeitrags entscheiden die Länderchefs. Einig sind sie sich darin, dass die Sender sparen sollen. Ohne einen Teuerungsausgleich werde es aber bald ans Eingemachte gehen, warnt nun die ARD.



Der neue ARD-Vorsitzende Ulrich Wilhelm hat Einschnitte im Programm angekündigt, falls der Rundfunkbeitrag nicht erhöht wird. "Es würden kurzfristig drei Milliarden Euro fehlen, die wir im Wesentlichen im Programm einsparen müssten", sagte der BR-Intendant in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur. "Jenseits des Programms, also bei Technik und Verwaltung, zu sparen ist schon weitgehend ausgereizt, denn das tun wir seit Jahren."