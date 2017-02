Neuer Action-Trailer zu "Ghost in the Shell"

Der Kinostart der "Ghost in the Shell"-Realverfilmung mit Scarlett Johansson rückt näher. Ein neuer actionreicher Trailer steigert die Spannung auf die Anime-Verfilmung.



Die umstrittene und zugleich mit Hochspannung erwartete Manga-Verfilmung "Ghost in the Shell" kommt am 30. März diesen Jahres in die deutschen Kinos. Ein neuer actionreicher Teaser-Trailer soll das Interesse am Film mit Scarlett Johansson in der Hauptrolle weiter steigern.

Noch vor dem Super Bowl, wo der Trailer seine TV-Premiere feiern wird, wurde dieser bei Twitter veröffentlicht. Im auf dem gleichnamigen Manga und Anime basierenden Sci-Fi-Kracher spielt Johansson die Rolle des "Major", einem Mensch-Cyborg-Hybriden. Dieser ist vor allem für verdeckte Kampfeinsätze der Elite-Task-Force Section 9 ausgebildet.





Neben actiongeladenen Kampfszenen offenbart der Trailer auch einen Einblick in die Geschichte. Denn während Johansson als Major gnadenlos gegen ihre Feinde in den Kampf zieht, erklärt eine Stimme aus dem Off: "Sie haben dein Leben nicht gerettet - sie haben es gestohlen". Zeitgleich wird ein Teil vom Gesicht des Majors entfernt, um die technologischen Spitzenleistungen und Kabel freizulegen.