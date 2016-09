Neuer Algorithmus: Spotify wird individualisierbar

Spotify bietet seinen Zuhörern mal wieder etwas Neues. Mit einem Algorithmus schlägt der Streamingdienst dem Kunden nun Musikempfehlungen unter "Dein Mixtape" vor.



Kunden von Spotify finden ab sofort eine neue Funktion in ihrer App vor. "Dein Mixtape" nennt sich das brandneue Extra, das Musikempfehlungen auf Grundlage eines Algorithmus ausspricht. Im Rahmen dieses Mixtapes kann jeder Nutzer bis zu sechs personalisierte Mixtapes mit einem endlosen Radio-Mix hören.