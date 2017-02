Neuer Chefredakteur bei Jukebox und Deluxe Music

Deluxe Music und Jukebox bekommen einen neuen Chefredakteur. Stephan Schwarzer bringt Erfahrung im Musikfernsehen mit, war er doch früher für Viva und MTV tätig.



Stephan Schwarzer übernimmt ab sofort die Chefredaktion der Musiksender der High View GmbH. Zum Aufgabenbereich gehören die Redaktionen des Free-TV-Senders Deluxe Music sowie der Pay-TV-Angebote Jukebox und RCK.TV.