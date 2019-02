Neuer Content-Deal: Sport1 holt sich mehr eSport ins Programm

Neuer Content-Deal für Sport1: Die eFootball.Pro League 2018/19 wird live und in Highlights auf den Plattformen des Senders gezeigt.



Sport1 und Sportradar, der weltweit führende Anbieter von Sportdaten, kooperieren in diesem Jahr in der neu ins Leben gerufenen eFootball.Pro League. Auf der 360°-Sportplattform werden Live- und Highlight-Berichterstattung über die laufende Sportsaison in Deutschland, Österreich und der Schweiz übertragen.