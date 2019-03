Neuer Deal: Amazons Alexa kennt jetzt Charts seit 1978

GfK Entertainment und Amazon Music machen gemeinsame Sache. In dessen Folge lernt Amazons cloud-basierter Sprachdienst dazu. Alexa spielt auf Befehl die Offiziellen Deutschen Jahres-Charts seit 1978 ab.



GfK Entertainment, das seit Jahren die Offiziellen Deutschen Jahres-Charts ermittelt, geht eine Kooperation mit dem Internetriesen Amazon Music ein. Von dem Deal profitieren jetzt Alexa-Nutzer. Diese können nun nämlich die Offiziellen Deutschen Jahres-Charts seit 1978 abrufen.