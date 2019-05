Neuer Deal: Premier League wandert komplett zu Sky

Der Pay-TV-Anbieter Sky überträgt in der kommenden Saison 232 Spiele aus Englands Fußball-Oberhaus live und zeigt künftig zu jeder Anstoßzeit eine Begegnung aus der Premier League exklusiv. Start ist am 1. Juni.



Ab der kommenden Saison 2019/20 bis einschließlich 2021/22 besitzt Sky die exklusiven Rechte über die Verbreitungswege Satellit und Kabel, IPTV, Web und Mobile in Deutschland und Österreich sowie die exklusiven deutschsprachigen Rechte in der Schweiz, Luxemburg und Liechtenstein



Sky Kunden dürfen sich damit auf das beste und umfangreichste Live-Angebot aus der Premier League freuen, informierte der Anbieter am Montag. Sky wird 232 Partien der Saison 2019/20 und damit mehr als jemals zuvor in Deutschland live und exklusiv übertragen. Insgesamt können Sky Kunden alle 380 Spiele der Saison in voller Länge sehen: über die Live-Übertragungen hinaus wird Sky die übrigen 148 Spiele zeitversetzt ausstrahlen. Im Rahmen dieses Angebots wird Sky zu jeder Anstoßzeit ein Match live zeigen. Das bedeutet: Immer wenn auf der Insel der Ball rollt, können die Fans des englischen Fußballs bei Sky ein Spiel der Premier League live sehen.