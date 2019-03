Neuer Deal: TV Now-Nutzer streamen Serien von Awesomeness

Der jüngste Deal der Mediengruppe RTL Deutschland soll Deutschland-Premieren von Awesomeness-Produktionen auf die Bildschirme der TV Now-Nutzer bringen. Dahinter steckt eine Partnerschaft mit Viacom International Studios.



Produktionen wie die Emmy-prämierte Serie "Zac & Mia", "Light as a Feather" mit Peyton List und der Social Media Thriller "Du wurdest getagget" gehören nun zum Repertoire des Premium Paketes von TV Now. Grund dafür ist die frisch gebackene Kooperation mit Viacom International Studios (VIS).