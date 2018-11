Neuer Deal zwischen Sport1 und Eishockey-Bund

Noch mehr Eishockey auf Sport1. Der Sport-Sender und der Deutsche Eishockey-Bund haben ihre Partnerschaft verlängert. Bis 2024 werden somit die Länderspiele des eisigen Sports übertragen.



Auch in den kommenden sechs Jahren bleibt Sport1 offizieller Medienpartner des Deutschen Eishockey-Bunds (DEB). Das gibt der Kanal bekannt und verspricht seinen Zuschauern, den Deutschland Cup und weitere Länderspiele bis einschließlich 2024 live im Free-TV zu zeigen.