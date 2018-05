Neuer Donnerstagabend auf Sat.1 Gold

Sat.1 Gold bietet ab kommenden Donnerstag juristische Beratung und gleich doppelt Tier-Inhalte. Das Kompetenz-Trio Jochen Bendel, Ingo Lenßen und Dr. Herbert Dreesen wird fortan durch den Abend führen.



Den Anfang um 20.15 Uhr macht die zweite Staffel "Haustier sucht Herz" mit Jochen Bendel. Er begibt sich wieder auf Tiervermittlungs-Mission und sucht neue Besitzer für Heimtiere.

Der junge Rüde "Rana" aus Nepal kam durch einen Hilfsaufruf von Tierschützern nach Deutschland und wartet im Welpenwaisenhaus NRW (Nettersheim) auf ein liebevolles Zuhause. In fünf Folgen zeigt der Moderator außerdem, worauf es bei einer artgerechten Tiervermittlung wirklich ankommt. Pro Episode werden mindestens vier Schützlinge aus Tierheimen in ganz Deutschland vorgestellt.



Direkt im Anschluss öffnet um 21.15 Uhr in "Praxis Dr. Dreesen - Ein Hof für Tiere" die Tierarztpraxis Dr. Dreesen ihre Tore. In fünf Folgen zeigt die Soap das abwechslungsreiche Berufs- und Privatleben des Vollblut-Tierarztes Dr. Herbert Dreesen. Die Zuschauer sind mit dabei, wenn er und sein Team kleine und große Patienten behandeln oder Notfälle aufnehmen.



Ab 22.10 Uhr gibt der renommierte Strafverteidiger Ingo Lenßen in seiner Show "Lenßen Live - Die Recht-Sprech-Stunde" wieder Rechtstipps. Er gibt den Anrufern seine persönliche Einschätzung und juristische Tipps.



Der neue Donnerstagabend ab dem 17. Mai bei Sat.1 Gold im Überblick