Neuer Einsatz für Luke Mockridge – diesmal Fangen

Luke Mockridge muss auf Sat.1 mal wieder für gute Quoten sorgen, deshalb darf er sich sportlich beweisen. Bei "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" tritt er dazu mit seiner Mannschaft gegen andere prominente Kapitäne an, um diverse Parcours im Fangen zu meistern.



Sat.1 macht aus dem Fun-Freitag einen Fang-Freitag. Das wahnsinnig clevere Wortspiel soll den passenden Rahmen für die Sport-Event-Show "CATCH! Der große SAT.1 Fang-Freitag" bilden. "Catch" ist übrigens die in den USA verwendete Bezeichnung für "Ballspielen", "Fangen" oder "Werfen", also das Spiel bei dem Mann oder Frau mit Kindern einen Ball hin und her wirft.