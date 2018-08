Neuer Fall für Kommissar Lukas Laim

Das ZDF setzt seine Reihe mit Max Simonischek fort und dreht seit dem 4. August in München und Umgebung den dritten Krimi der Reihe unter dem Arbeitstitel "Laim und der letzte Schuldige".



Der Film entsteht nach einem Drehbuch von Christoph Darnstädt unter Regie von Michael Schneider. Vor der Kamera stehen neben Max Simonischek unter anderem Gerhard Wittmann, Sophie von Kessel, Roeland Wiesnekker, Georgia Stahl und Felix Hellmann.