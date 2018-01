Neuer Fieldmonitor mit integriertem, kabellosen HD Receiver

Der SmallHD 703 Bolt Wireless ist ein Fieldmonitor mit integriertem HD Receiver. Er erlaubt das Senden und Empfangen auf bis zu 91 Metern.



Der SmallHD 703 Bolt Wireless kombiniert einen Small HD 703 UltraBright Vorschaumonitor mit einem kabellosen HD Receiver. Der ist zu den Funkempfänger von Teradek-Sendern Bolt 500, 1000 und 3000 kompatibel. Die Reichweite des Gerätes liegt für HD Videos bei 91 Metern.