Neuer Free-TV-Sender: RTL NOW US startet heute

Der neue Free-TV-Sender NOW US startet heute mit bekannten Serien, neuen Staffeln und auch Inhalten, die es bisher noch nicht im Free-TV zu sehen gab.



NOW US sendet jeden Tag von 20.15 bis 06.00 Uhr im Livestream. Alle gesendeten Folgen sind außerdem kostenlos abrufbar bei TV NOW abrufbar. "Teilweise bis zu 30 Tage nach Ausstrahlung", wie der Sender auf seiner Internetseite mitteilt.