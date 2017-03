Neuer Free-TV-Sender soll im Mai starten

Im Frühjahr wird die deutsche Fernsehlandschaft um einen Sender reicher. Nachdem die Zulassung durch die KEK bereits seit November vorliegt, wird ein weiterer Spartensender ab Mai um die Gunst des Publikums buhlen.



Bereits im November 2016 hatte die Kommission zur Ermittlung der Konzentration im Medienbereich (KEK) einem weiteren frei empfangbaren Sender die Zulassung erteilt, im Mai soll Health TV die TV-Landschaft bereichern, wie "Healthcare Marketing" am Donnerstag berichtete.