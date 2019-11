Neuer Geschäftsführer bei der Divicon Media Holding

Der Medienmanager Ulrich Gathmann wird neuer Geschäftsführer der Divicon Media Holding in Leipzig. Er wird in Zukunft dem Geschäftsführerteam vorstehen. Dafür ist Andreas Vierling ist aus der Geschäftsführung ausgeschieden.



Mit Ulrich Gathmann soll das Unternehmen weiterwachsen. Vor allem durch Investitionen in DAB Plus und technischen Service für Contentproduzenten soll das Unternehmen seine Geschäftsaktivitäten erhöhen.