Neuer HD-Sender über Hotbird aufgeschaltet

UHD ist die Zukunft, doch in der Gegenwart bleibt HD noch das Maß der Dinge. Nun wird die Auswahl an hochauflösenden Sendern wieder größer, denn auf Hotbird 13 Grad Ost hat ein weiterer Sender aufgeschaltet.



Satellitenzuschauer dürfen sich über einen weiteren Sender in hochauflösender Bildqualität freuen. Über die Position Hotbird 13 Grad Ost ist am Mittwoch der HD-Ableger des Nachrichtensender Euronews aufgeschaltet worden.

Der bereits seit 1993 ausstrahlende Sender aus dem französischen Lyon bietet neben Nachrichten aus Politik, Wirtschaft und Sport auch diverse Magazinformate zu Wissenschaft, Technologie, Kultur und Raumfahrt. Eines der bekanntesten Formate ist "No Comment", das aktuelle Bilder aus aller Welt ohne Kommentar präsentiert.



Zwar gibt es das Programm von Euronews in 13 Sprachen, darunter Englisch, Französisch und Deutsch, der über die Frequenz 11566 MHz horizontal (Symbolrate SR 29900, Fehlerkorrektur FEC 3/4, DVB-S2, 8PSK) zu empfangende HD-Ableger sendet vorerst jedoch nur in englischer Sprache.



Einen Überblick über die Sat-Frequenzen der für Deutschland wichtigsten Satelliten erhalten Sie in der täglich aktualisierten DF-Frequenzliste, die parallel auch als App für iOS und Android verfügbar ist.