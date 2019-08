Neuer "Joker"-Trailer: Joaquin Phoenix als kaputter Clown

Mit einem neuen "Joker"-Trailer stimmt das Studio Warner Bros. kurz vor der Filmpremiere auf das Gruseldrama ein.



Joaquin Phoenix (44, "Walk the Line") zeigt in der Rolle des ikonischen Gruselclowns in dem am Mittwoch veröffentlichten Video ein verstörendes Porträt des Batman-Widersachers Joker. Er spielt den erfolglosen Komiker Arthur Fleck, der in der fiktiven Metropole Gotham City zunehmend dem Wahnsinn verfällt. Das Drama soll bei den beim Filmfest in Venedig erstmals aufgeführt werden.