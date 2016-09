Neuer Kultur-Chef bei SWR2

Stühlerücken beim Südwestrundfunk (SWR). Im Zuge der Umgestaltung der Kulturbereiche kommt es auch zu einer Neubesetzung des Chef-Postens. Für den scheidenden Johannes Weiß übernimmt künftig Wolfgang Gushurst.



Im Februar 2017 verabschiedet sich SWR2-Kultur-Chef Johannes Weiß in den Ruhestand. Nun ist auch bekannt, wer seine Nachfolge antritt: Wolfgang Gushurst, seines Zeichens derzeit noch Programmchef des Radiosenders Das Ding, soll ab kommenden Februar als Nachfolger von Weiß die Kulturbereiche des SWR multimedial neu ausrichten. Zugleich tritt er den Posten in einer neuen Abteilung an, denn die von Weiß geführte Abteilung wird zur neuen Hauptabteilung Kultur, Wissen, SWR2.