Neuer Leiter Sport und Freizeit beim Bayerischen Rundfunk

Der Rundfunkrat des BR hat in seiner Sitzung der Berufung von Christoph Netzel als Leiter des Programmbereichs Sport und Freizeit zugestimmt. Der neue Mann an der Spitze ist bereits knapp 20 Jahre beim Sender.



Er soll die Aufgabe zum 1. Juli übernehmen, da am 30. Juni der derzeitige Leiter Klaus Kastan in den Ruhestand geht.