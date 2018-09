Neuer Lieblings-Nebenjob von US-Stars: Bücher herausgeben

Die eigenen Memoiren oder gar einen Roman zu schreiben ist viel Arbeit - und bringt möglicherweise schlechte Kritiken. Der neueste Trend für Literatur-affine Stars in den USA deswegen: Für etablierte Verlage Bücher herausgeben. Sarah Jessica Parker macht es vor.



Sarah Jessica Parker nimmt das Buch überall mit hin. Via Instagram zeigt sich die US-Schauspielerin damit lesend auf dem Boden ihres Wohnzimmers, auf den Treppenstufen ihres Hauses, oder auf der Straße in New York, die rechte Hand mit dem Buch hochgestreckt, um ein Taxi anzuhalten. "A Place for Us" von Fatima Farheen Mirza sei ein "wunderschöner Debütroman" und ihr "Begleiter zwischen Meetings, am Set, in Taxis, in der U-Bahn und in der Mittagspause", schreibt Parker. Auch Ehemann und Schauspielkollege Matthew Broderick fotografiert Parker mit dem Buch, lesend am Strand.