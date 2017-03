Neuer Look für MDR Kultur auf Leipziger Buchmesse

Zum Start der Leipziger Buchmesse kommt der MDR Kultur nicht nur im neuen Look daher. Zusammen mit der ARD setzt er auf ein vielfältiges Literatur-Programm auf den Messebühnen und direkt im Zentrum Leipzigs.



Die Leipziger Buchmesse öffnet vom 23. bis 26. März ihre Pforten. Am multimedialen Gemeinschaftsstand der ARD in Halle 3 machen BR, NDR, RBB, SWR, WDR, SR und MDR ihre Kulturprogramme im Radio und Fernsehen sichtbar und erlebbar. Prominente Autoren wie Martin Suter, Zsuzsa Bank und Clemens Meyer sowie Publikumslieblinge wie Sabine Ebert, Dagmar Manzel, Wladimir Kaminer und Sebastian Fitzek sind im ARD-Forum zu Gast.