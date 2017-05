Neuer Markt: Sky übernimmt Schweizer OTT-Plattform

Nach Deutschland und Österreich will Sky auch in der Schweiz besser Fuß fassen. Einen ersten Schritt stellt dabei die komplette Übernahme der Streaming-Plattform Homedia SA dar.



Das Pay-TV-Unternehmen Sky ist bisher vor allem in vier europäischen Märkte aktiv: Großbritannien, Italien und über Sky Deutschland auch in Deutschland und Österreich. Nun soll auch in der Schweiz besser Fuß gefasst werden, weshalb der unabhängige Schweizer OTT-Anbieter Homedia SA ab sofort zu 100 Prozent zu Sky Deutschland gehört, wie das Unterföhringer Unternehmen am Mittwoch bekannt gab.