Neuer Moderator und neue Location beim Deutschen Comedypreis

Eins bleibt jedoch zumindest beim Alten - RTL präsentiert auch weiterhin den Deutschen Comedypreis. Der neue Moderator ist einer der Nachwuchs-Stars der Szene.



Wie bekannt wurde, hat "Der Deutsche Comedypreis 2017" seinen Moderator gefunden. Erstmals darf der junge Comedian Chris Tall ran und die prestigeträchtige Gala moderieren. 2016 erhielt er selbst noch den Comedypreis als "Bester Newcomer" und wurde von Max Giermann anmoderiert.