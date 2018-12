Neuer "Prag-Krimi" startet solide - "Die Bergretter" aber vorn

Der neue Donnerstagskrimi im Ersten hat keine schlechten Werte, aber an die "Die Bergretter" im ZDF kommt er aus dem Stand nicht heran. Bei RTL endet die "Cobra 11"-Staffel mit guten Zahlen.



Der neue "Prag-Krimi" im Ersten ist am Donnerstag mit 4,85 Millionen Zuschauern gestartet. Der Marktanteil lag bei 16,0 Prozent. Ab 20.15 Uhr versuchte Roeland Wiesnekker in seiner neuen Rolle als BKA-Ermittler, den Tod eines Kollegen in der tschechischen Hauptstadt aufzuklären. Ende November ist bereits der neue "Amsterdam-Krimi" mit Hannes Jaenicke gestartet, der bei der Premiere fast die gleiche Einschaltquote hatte. Für Platz eins reichte es in beiden Fällen nicht: "Die Bergretter" im ZDF lagen bei der Quote klar vorne. Die jüngste Folge "Abschied für immer" erreichte 5,49 Millionen Zuschauer und einen Marktanteil von 18,1 Prozent.