Neuer ProSiebenSat.1-Chef: Max Conze tritt seinen Dienst an

Ein Pharmamanager hatte ProSiebenSat.1 mit frischen Ideen groß und profitabel gemacht. Sein im Februar gekürter Nachfolger kümmerte sich bislang um Staubsauger. Der Aufsichtsrat hofft auf neue Erfolge.



"Ein bisschen fettleibig und ein bisschen arm" - nach der Zuschauerschelte und dem Abgang des langjährigen ProSiebenSat.1-Chefs Thomas Ebeling tritt am Mittwoch Max Conze die Nachfolge an. Fernsehzuschauer dürfen von dem früheren Chef des Staubsauger-Herstellers Dyson frischen Schwung erwarten.