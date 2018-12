Neuer Projektor von Optoma sorgt für mehr Licht

Optoma bringt Licht ins Dunkel. Das verspricht der Hersteller zumindest denjenigen, die den neuen Projektor "EH512" erstehen.



Optoma hat einen Neuzugang in den Reihen seiner Projektoren aufgenommen. Der "EH512" überzeugt, laut Hersteller, besonders durch Leistungsstärke und Helligkeit.