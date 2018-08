Neuer Quotenhit? Schnellrateshow "Die Montagsmaler" kehrt zurück

Dem Remake der "Montagsmaler" wird offensichtlich große Potenzial zugetraut: Für den Spielshow-Klassiker sind bereits satte 40 Episoden geplant – und zwei Sendetermine.



Es wird wieder gemalt und geraten: Vier Kinder und vier Erwachsene treten in der Neuauflage des Fernsehens "Die Montagsmaler" gegen acht Prominente an. Quiz-Show Veteran Guido-Cantz moderiert die Show, die es nach 22 Jahren wieder auf den Bildschirm geschafft hat.