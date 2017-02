Neuer R2-D2-Darsteller für "Star Wars VIII" gefunden

Zu den kultigsten Figuren des "Star Wars"-Universums gehört R2-D2. Der kleine Androide wird auch im kommenden achten Teil "The Last Jedi" zu sehen sein, allerdings wird nach dem Tod von Kenny Baker ein neuer Schauspieler im Roboter Platz nehmen.



Eine Figur, die kein Wort sagt und es doch zum Kult geschafft hat, ist R2-D2. Der kleine Android kam gemeinsam mit seinem Roboter-Kompagnon C-3PO in allen Teilen der "Star Wars"-Saga zum Einsatz, was sich auch beim im Dezember 2017 startenden "The Last Jedi" nicht ändern wird. Dennoch wird es eine Veränderung geben, denn im August 2016 war mit Kenny Baker der Darsteller des Androiden gestorben. Wie "Variety" am Dienstag berichtete, steht der Nachfolger nun fest.