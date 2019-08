Neuer SWR-Intendant will Netflix Konkurrenz machen

Der neue SWR-Intendant Kai Gniffke will dem Streamingdienst Netflix Konkurrenz machen, kann sich aber testweise auch eine Zusammenarbeit vorstellen.



"Wir haben ja mit "Babylon Berlin" schon mal Neuland betreten zusammen mit Sky. Das hat auch ganz gut funktioniert", sagte Gniffke in einem Interview der Deutschen Presse-Agentur.