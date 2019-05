Neuer SWR-Intendant wird gewählt - Kritik an Vorauswahl

Die zweitgrößte ARD-Anstalt bekommt einen neuen Chef. Eine Kandidatin aus Stuttgart und ein Kandidat aus Hamburg treten an. Wie es beim SWR zu dieser Vorauswahl kam, hat viel Kritik ausgelöst.



Wer wird neuer Intendant des Südwestrundfunks? Am Donnerstag (23. Mai) stehen in Stuttgart zwei Kandidaten zur Wahl: der Chefredakteur von ARD-aktuell, Kai Gniffke (58), und die SWR-Landessenderdirektorin Baden-Württemberg, Stefanie Schneider (57). Gut möglich, dass sich in den ersten beiden Wahlgängen noch keiner der beiden Bewerber durchsetzt. Der Rundfunk- und der Verwaltungsrat des Senders können dann erst sechs Wochen später einen neuen Anlauf nehmen.