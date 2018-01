Neuer Satelliten-Receiver HD1 von Televes

Der HD1 ist ein einkabelfähiges Einsteigermodell für den Empfang unverschlüsselter HD-Programme. Der Receiver ist zwar relativ klein geraten, dafür steckt aber Einiges in ihm drin.



Mit dem neuen Satelliten-Receiver HD1 hat Televes ein preiswertes Einsteigermodell für den Empfang sämtlicher unverschlüsselter digitaler Fernseh- und Radioprogramme in HD- und SD-Qualität (DVB-S/S2) vorgestellt. Er eignet sich – unabhängig von den vorhandenen TV-Geräten – für alle SCR 1- und SCR 2-Einkabel-Anlagen.