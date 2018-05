Neuer Sendeplan bei "DasDing"

Das Jugend-Radio im Südwestrundfunk hat einen neuen Sendeplan. "DasDing" holt sich neue Morningshow-Moderatoren mit ins Boot und verlängert das Format. Das nimmt natürlich auch Einfluss auf den restlichen Tagesablauf.



Die neue Morningshow läuft seit heute Morgen an Stelle von drei nun vier Stunden und dauert von 6 bis 10 Uhr. Zudem gibt es neue Stimmen im Team: Annette "Nette" Volmer und Florian "Flo" Brückner sind nicht nur Mitbewohner, sondern wechseln sich alle 14 Tage auch in der "DasDing Morningshow" mit Cora ab.