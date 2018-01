Neuer "Star Wars" erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika

Ein einfaches Jahr war es für Kinobetreiber und Filmstudios in den USA und Kanada nicht gerade. Blockbuster wie "Es", "Thor" und "Justice League" konnten das Ruder aber noch rumreißen. Vor allem die Macher hinter "Star Wars: Die letzten Jedi" fahren gute Zahlen ein.



Der neue Teil der "Star Wars"-Saga hat sich am letzten Wochenende des Jahres den Platz als erfolgreichster Film 2017 in Nordamerika gesichert. Mit Einnahmen von 52,4 Millionen Dollar (43,6 Mio Euro) in den USA und Kanada kam "Star Wars: Die letzten Jedi" dort auf insgesamt gut 517 Millionen Dollar (etwa 431 Mio Euro). Damit überholte das Science-Fiction-Abenteuer um den zum Jedi-Meister avancierten Luke Skywalker und Generalin Leia das animierte Disney-Musical "Die Schöne und das Biest", das 504 Millionen Dollar (420 Mio Euro) einspielte.



Die sehr aufwendig produzierten und von Fans mit Spannung erwarteten "Star Wars"-Filme müssen sich stets auch am Erfolg ihrer Vorgänger messen. Bislang hinkt "Die letzten Jedi" seinem Vorgänger-Titel "Star Wars: Das Erwachen der Macht" hinterher: Der Film hatte vor zwei Jahren über die Feiertage 742 Millionen Dollar (618 Mio Euro) eingebracht. Dafür ist der aktuelle Titel schon jetzt kurz davor, die Gesamteinnahmen in den USA und Kanada für den "Star Wars"-Film "Rogue One: A Star Wars Story" zu übertreffen, der dort insgesamt 532 Millionen Dollar (443 Mio Euro) eingebracht hatte.