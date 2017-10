Neuer Streamingdienst für Thriller und Horror-Filme gestartet

Mit "Shudder" steht ab heute ein neuer Premium-Streaming-Dienst zur Verfügung. Passend zum Starttermin an Halloween hat er sich auf Horror, Thriller und Suspense spezialisiert.



Richtig gute Genre-Filme sind auf deutschen Streaming-Plattformen eher Mangelware. Jetzt gibt es einen Dienst, der diese Lücke füllen kann: Der AMC Networks‘ Premium Video-Streaming-Service "Shudder", was soviel wie "schaudern" bedeutet. Der Dienst will durch eine handverlesene Auswahl an Filmen und Serien aus den Bereichen Horror, Thriller und Suspense immer beste Genre-Unterhaltung bieten.