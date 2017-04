Neuer TV-Dienstleister Content4TV kooperiert mit Breko

Auf dem Markt der TV-Distribution ist mit Content4TV ein neuer Anbieter eingestiegen. Der TV-Dienstleister, der vom Telecom-Präsidenten Helmut Kohl mitgegründet wurde, hat mit der Breko nun einen ersten Partner gefunden.



Wollen Kabel- oder IPTV-Anbieter neue Inhalte kaufen, müssen diese mit den entsprechenden Anbietern, sei es Filmstudios oder TV-Sendern lange Verhandlungen führen und dies für jede Plattform extra. Abhilfe will hier nun Content4TV schaffen. Der TV-Dienstleister, der im Sommer 2016 aus der Taufe gehoben wurde, sieht sich selbst als Mittler, der helfen will, den Verhandlungsaufwand auf beiden Seiten effizienter zu gestalten. Mit der Breko Einkaufsgemeinschaft hat Content4TV nun einen ersten Partner gefunden.