Neuer "The Walking Dead"-Trailer: So wird Staffel 8

Der erste Trailer zu Staffel 8 der erfolgreichen Zombie-Serie "The Walking Dead" zeigt: Offenbar kommt es zu einigen weiteren Gefechten mit Negan, doch auch untereinander scheinen sich die Helden nicht immer einig zu sein.



Auf der Comic Con in San Diego wurde der erste Trailer der 8. Staffel der Erfolgsserie "The Walking Dead" präsentiert. Die neuen Episoden feiern am 23. Oktober deutsche TV-Premiere. Damit zeigt Sender Fox die neue Staffel nicht mal 24 Stunden nach der US-Premiere. Die insgesamt 16 neuen Episoden sollen immer montags um 21 Uhr für die Fans zu sehen sein.