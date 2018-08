Neuer Trailer für 3. Staffel von "The Man in The High Castle"

In der von Philipp K. Dicks "Das Orakel vom Berge" inspirierten Serie über den alternativen Ausgang des zweiten Weltkrieges geht die Suche nach den geheimnisvollen Filmen weiter.



In der Emmy-prämierten Prime Original Serie "The Man in The High Castle" haben Deutschland und Japan den 2. Weltkrieg gewonnen und das Territorium der USA unter sich aufgeteilt. Dabei bauen die deutschen massiv auf amerikanische Kollaborateure. So werden sich in den neuen Folgen beispielsweise Reichsmarschall Lincoln Rockwell und J. Edgar Hoover gegen den aufstrebenden Obergruppenführer John Smith verschwören.



Neue Eindrücke von der dritten Staffel liefert der neueste Trailer zur Serie.