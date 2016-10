Neuer Trailer für "Resident Evil: The Final Chapter" online

Das Ende der Filmreihe "Resident Evil" naht. In knapp drei Monaten kommt der finale Teil des erfolgreichen Franchises in die Kinos. Jetzt ist ein neuer Trailer erschienen.



Zum sechsten Mal wird Milla Jovovich in ihrer berühmten Rolle als kampferprobte Super-Heldin Alice versuchen, die Welt zu retten. In "Resident Evil: The Final Chapter" kämpft sie ein letztes Mal gegen das Böse. Der zweieinhalb-minütige Trailer, der jetzt erschienen ist, gibt einen ersten Einblick in den Film.