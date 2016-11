Neuer Trailer für "Underworld: Blood Wars"

Im Dezember kommt der neueste Teil der "Underworld"-Saga mit dem Titel "Blood Wars" in die deutschen Kinos. Ein dritter Trailer soll die Wartezeit weiter verkürzen.



Mit einem neuen Trailer feiert die "Underworld"-Saga den baldigen Kinostart des neuesten Teils der Reihe. "Underworld: Blood Wars" flimmert ab dem 1. Dezember über die Leinwände der deutschen Lichtspielhäuser und schickt damit ein weiteres Mal Kate Beckinsale als Selene in den brutalen und blutrünstigen Kampf zwischen Vampiren und Lykanern.