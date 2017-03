Neuer Trailer zu "Spider Man: Homecoming"

Sony und Marvel versorgen die Fans mit dem neuen Ausschnitten aus "Spiderman: Homecoming". Im Juli wird es dann soweit sein. Bis dahin muss man sich noch mit dem Trailer begnügen.



Im neuen Trailer tritt Michael Keaton als Bösewicht "Vulture" auf und rät Spider Man, gespielt von Tom Holland, ausdrücklich davon ab, sich mit ihm anzulegen. Dass daraus nichts wird, kann man sich denken. Es kommt zur finalen Schlacht zwischen Gut und Böse, die teilweise auch auf einem Flugzeug stattfindet.