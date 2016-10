Neuer Trailer zum Potter-Spinoff "Phantastischen Tierwesen"

Auch im neuen Trailer zu "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" geht es wieder magisch zu - was will man bei einem Film auch anderes erwarten, der im "Harry Potter"-Universum angesiedelt ist.



Mit "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" taucht der Zuschauer ein weiteres Mal in die magische Welt von "Harry Potter" ein, auch ohne den berühmten Zauberlehrling zu Gesicht zu bekommen. In "Phantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind" steht ein anderer junger Zauberer im Mittelpunkt, der mit einem Koffer voll phantastischer Wesen nach New York aufbricht und dort schnell lernt, dass Magie in den USA ein wenig anders gehandhabt wird als im Vereinigten Königreich.