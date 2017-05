Neuer Trend: Podcasts erobern deutsche Smartphones

Podcasts gibt es in Deutschland schon lange. Nach einer ersten Welle Mitte der 2000er Jahre kommen sie jetzt zurück und professionalisieren sich. Angestoßen haben das auch Olli Schulz und Jan Böhmermann.



Wenn sich Dominik Hammes, Max Nachtsheim und Christian Gürnth an ihre Mikrofone setzen, reden sie von früher. Wie Opa vom Krieg erzählen die drei Jungs, alle um die 30, aus den 80er und 90er Jahren. Von Videospielen und Spielzeug, von Mädchengeschichten und Mobbing, bis zu sechs Stunden lang. Sie nennen das "Vergangenheitsbewältigungspodcast". Und damit sind sie sehr erfolgreich.



Als Podcast bezeichnet man vor allem Audio-Inhalte, die die Nutzer herunterladen und unterwegs hören können. Sie etablierten sich mit Apples iPod Anfang und Mitte der 2000er Jahre - derzeit erleben sie allerdings eine Renaissance in Deutschland.



Zu verdanken haben das die Podcast-Macher zu einem kleinen Teil zwei Männern. "Schulz und Böhmermann haben schon die größte Tür eingetreten", sagt Christian Gürnth. Er bezieht sich auf die Radiosendung "Sanft und Sorgfältig" von Olli Schulz und Jan Böhmermann, die man mittlerweile unter dem Namen "Fest und Flauschig" beim Streamingdienst Spotify herunterladen kann. "Ich sehe da definitiv einen Trend. Auch unsere Abrufzahlen werden besser", sagt Gürnth.