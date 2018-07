Neuer True-Crime-Sender für Discovery in Aussicht

True-Crime und Mystery-Formate sollen bei Discovery künftigt gebündelt ausgestrahlt werden - vielleicht sogar auf einem eigenst dafür ins Leben gerufenen Kanal?



Nachdem Discovery sich die hierzulande nahezu unbekannte Sendergruppe "Scripps" einverleibt hat, stellt sich die Frage, wann und wo die akquirierten 8.000 Stunden Nischenfernsehen ausgestrahlt werden sollen. Es scheint angesichts dieser Fülle an Material nicht unwahrscheinlich, dass dafür eigene Kanäle eingerichtet werden.