Neuer UHD-Receiver von Anadol

Die noch junge Marke Anadol hat nun auch eine eigene 4K-Box im Portfolio. Der ECO4KUHD ist ab sofort lieferbar.



Für günstige 119 Euro ist unter der Marke Anadol ab sofort eine 4K-Box mit Enigma2-Betriebssystem erhältlich. Das kleine Gerät verfügt über einen DVB-S2-Singletuner und hat neben dem regulären Netzwerkanschluss auch zwei WLAN-Netzwerke an Bord. Weitere Eigenschafften der Box sind drei USB-Schnittstellen – eine davon USB 3.0 – und ein optischer Tonausgang.