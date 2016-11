Neuer UHD-Sender auf Astra aufgeschaltet

Ultra HD wird immer besser angenommen und auch die Zahl der Sender, die in ultrahochauflösenden Bildern ausstrahlen, nimmt weiter zu. Über Astra ist nun ein weiterer 4K-Sender frei empfangbar aufgeschaltet worden.



Das Fernsehbild der näheren Zukunft soll ultrahochauflösend sein, die Industrie schiebt diesen Trend mit 4K-Fernsehern, -Receivern, -Blu-ray-Playern und entsprechenden Filmen und Serien weiter an. Einzig bei den Sendern ist die Auswahl bisher eher gering, in Deutschland strahlt nur Sky mit Sky Sport UHD und Sky Sport Bundesliga UHD regelmäßig im neuen Bildstandard aus. Dazu gibt es viele Sender, die vorerst nur zu Testzwecken aufgeschaltet sind, über Astra kommt nun ein weiterer hinzu.